بلدية الحازمي ومراكزها تدعوكم لحضور حفل صفري بيشة

محمد السعران(صدى):

جددت بلدية الحازمي بمحافظة بيشة والمراكز (الحازمي-الصور-مهر -وادي ترج-القوباء -وسد الملك فهد -والرس) دعوتها لحضور حفل الأهالي بصفري بيشة والذي سيقام مساء اليوم الخميس بسوق التمور الواقع على طريق خميس مشيط -بيشة .

واوضح رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني ان اللجنة المنظمة للاحتفال انهت كافة الاستعدادات لبدء الاحتفال ابتهاجاً بصفري بيشة ، واضاف ان الحفل يحتوي على العديد من الفعاليات المتنوعة منها امسية شعرية واوبريت وعرضة بوجود عمالقة العرضة بالمنطقة .