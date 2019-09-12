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بلدية الحازمي ومراكزها تدعوكم لحضور حفل صفري بيشة

بلدية الحازمي ومراكزها تدعوكم لحضور حفل صفري بيشة
محمد السعران(صدى):

جددت بلدية الحازمي بمحافظة بيشة والمراكز (الحازمي-الصور-مهر -وادي ترج-القوباء -وسد الملك فهد -والرس) دعوتها لحضور حفل الأهالي بصفري بيشة والذي سيقام مساء اليوم الخميس بسوق التمور الواقع على طريق خميس مشيط -بيشة .
واوضح رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني ان اللجنة المنظمة للاحتفال انهت كافة الاستعدادات لبدء الاحتفال ابتهاجاً بصفري بيشة ، واضاف ان الحفل يحتوي على العديد من الفعاليات المتنوعة منها امسية شعرية واوبريت وعرضة بوجود عمالقة العرضة بالمنطقة .


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