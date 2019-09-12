فينغر يستبعد مانشستر يونايتد من المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

نواف السالم(صدى):

عبر المدرب السابق لفريق آرسنال الإنجليزي، الفرنسي أرسين فينغر، في تصريحات إعلامية ، عن تشككه في قدرة الجيل الحالي على استعادة البريق لفريق مانشستر يونايتد ، والفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الموسم الحالي ، حيث هلسي مازال يبحث عن استعادة لقب البطولة العريقة الغائب عنه منذ موسم 2012-2013.

وقال فينغر ، ” عندما ترى مانشستر يونايتد، فهو أحد الفرق الذي يمتلك إمكانات هائلة، لكنه لم يجد طريقة لعب جماعية ، مٌضيفاً ، ربما لم ينضج هولاء اللاعبون بصورة كافية للقيام باللعب الجماعي لفريق مثل مانشستر يونايتد، هذه علامة استفهام الآن ” .

ويعاني مانشستر يونايتد من البداية المهتزة في البطولة خلال الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الثامن حاليا في ترتيب المسابقة برصيد خمس نقاط، بفارق سبع نقاط خلف ليفربول (المتصدر)، بعد مرور 4 مراحل فقط على بدء الموسم.

واستهل الفريق الملقب بـ”الشياطين الحمر” مسيرته في البطولة خلال الموسم الحالي بالفوز 4-0 على ضيفه تشيلسي، لكنه تعادل 1-1 أمام مضيفه وولفرهامبتون، ثم خسر 1-2 أمام ضيفه كريستال بالاس، وتعادل 1-1 مع مضيفه ساوثهامبتون.