بالفيديو.. مدرس يعاقب طالباته لوضعهن المكياج أثناء الدراسة بطريقة غريبة

بكين(صدى):

عاقب مدرس ثانوي بمقاطعة “ سانسوي ” الصينية ، طالباته اللاتي تضعن مكياج بكميات كبيرة على وجوههن ، بطريقة غريبة قبل دخولهن للمدرسة ، ما أثار ضجة في المدرسة .

وكان ظهر المدرس في مقطع فيديو متداول عبر مواعق التوالص الاجتماعي وهو يستخدم قطعة من القماش ودلو مملوء بالماء لمسح المكياج عن أوجه طالباته واحدة تلو الأخرى، بعد وقوفهن في طابور خارج المدرسة.

وأوضح المتحدث باسم المدرسة أن العديد من الطالبات يقمن بوضع المكياج أثناء الحصص الدراسية وهو ما تعاقب عليه إدارة المدرسة، لذلك صدر قرار بحظر وضع المكياج تمامًا، مشيرًا أن معظم الطالبات يعيشون بعيدًا عن آبائهم، لذلك يشعر المعلمون بأنه من واجبهم تقديم الرعاية والإرشاد للطالبات.