مواجهة صعبة بين الهلال والفيحاء في دوري المحترفين 

ماجد محمد(صدى):

يستعد الهلال لمواجهة صعبة ضد الفيحاء بعد غد السبت، في دوري المحترفين لكرة القدم في بداية فترة مزدحمة بالمباريات.

ومن المتوقع أن الهلال سيعتمد على وفرة اللاعبين في تشكيلته الغنية بالمواهب، وبعد مواجهة الفيحاء، سيحول الهلال أنظاره إلى دوري أبطال آسيا، إذ يستضيف منافسه المحلي الاتحاد في إياب دور الثمانية يوم الثلاثاء القادم، بعد تعادلهما ذهاباً في جدة، قبل أن يتجه إلى ساحل البحر الأحمر لمواجهة المنافس ذاته في الدوري يوم السبت التالي.

يذكر أن لاعب الوسط الكولومبي غوستافو كويار المنضم من فلامنغو البرازيلي أحدث صفقات الهلال في نهاية الشهر الماضي، ليعزز التشكيلة القوية مع سعي فريق المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو لاستعادة اللقب الذي انتزعه الغريم التقليدي النصر في الموسم الماضي.