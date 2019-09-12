العراق تعلن فتح معبر عرعر مع المملكة تجريبيا منتصف أكتوبر

نايف السالم(صدى):

قالت هيئة المنافذ الحدودية في العراق إن معبر عرعر مع المملكة سيفتح أبوابه للأغراض التجارية تجريبيا منتصف أكتوبر القادم.

وكانت الهيئة كانت قد أعلنت الاتفاق مع وفد من المملكة على افتتاح منفذ عرعر الحدودي في موعد أقصاه أكتوبر المقبل.

وأعيد افتتاح منفذ عرعر أمام الحجاج العراقيين وبعض حجاج الدول القريبة من العراق، عقب إغلاقه بعد الغزو العراقي للكويت في العام 1991 كما شهد منفذ “جديدة عرعر” قبل عدة سنوات ورود عدد من البعثات الدبلوماسية.