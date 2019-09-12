قوات أمن المنشآت تعلن فتح باب القبول والتسجيل على رتبة ” جندي “
فتحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي ) للتعيين عليها في مناطق المملكة .
وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي الشروط اللازمة على النحو التالي :
• أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
• أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
• أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .
• أن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم .
• أن لا يقل طول المتقدم عن (168) سم وان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية .
• أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.
• ألا يكون متزوجاً من غير سعودية .
• أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول .
• بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها .
وحول الموعد المحدد ، أكدت أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الاحد الساعة الثامنة صباحاً الموافق 1441/1/16هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1441/1/20هـ ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28578 ] نشر منذ 9 دقائق
ممتاز جدا