تطورات جديدة ومثيرة في قضية إسراء غريب يكشفها النائب العام الفلسطيني

القدس المحتلة(صدى):

حسم النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، اليوم الخميس، الجدل بشأن قضية وفاة إسراء غريب، قائلا إن إسراء قتلت نتيجة الضرب المبرح.

وأوضح الخطيب: ” أن سبب وفاة إسراء هو قصور حاد في الجهاز التنفسي جراء ما تعرضت له من ضرب وعنف”، كما نفى الادعاءات التي أشارت إلى أن الفتاة سقطت من شرفة المنزل.

وأكد الخطيب: “ثبت لدينا من خلال التحقيقات والأدلة عدم صحة ادعاء سقوط المرحومة من شرفة المنزل، وإنما لإخفاء ما تعرضت له إسراء من عنف أسري قبل دخولها المستشفى”، لافتا إلى أن إسراء تعرضت لعنف أسري وضرب.

يذكر أنه أعلن مؤخرا عن توقيف 3 متهمين بجرم قتل إسراء، وإحالتهم إلى المحكمة.