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  3. بالفيديو..بذخ يتخطى الملايين في زفاف منسوب لمسؤول فلسطيني وجدل حول تبرعات الخليج

بالفيديو..بذخ يتخطى الملايين في زفاف منسوب لمسؤول فلسطيني وجدل حول تبرعات الخليج

بالفيديو..بذخ يتخطى الملايين في زفاف منسوب لمسؤول فلسطيني وجدل حول تبرعات الخليج
وكالات(صدى):

أثار مقطع فيديو لزفاف منسوب لأحد المسؤولين الفلسطينيين الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، بسبب ما ظهر فيه من ترف وتكلفة أكد الكثير أنها تخطت الملايين .

وأظهر مقطع الفيديو إحياء الفنان اللبناني راغب علامة للحفل بجانب مظاهر الترف الأخرى ، مما جعل البعض يستنكر بذخ بعض المسؤولين في فلسطين في الوقت الذي يطالبون فيه دول الخليج العربي بالتبرع لهم .

ورأى البعض أن هناك إزدواجية وسوء تصرف لبعض المسؤولين في الدولة التي تحتاج الأموال قدر المستطاع لإعادة الإعمار ، بينما تحدث آخرون عن الحرية الشخصية في التصرف بالأموال مادامت خاصة وبعيدة عن أموال التبرعات .


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 28580 ] نشر منذ 2 ساعتين

مو كل واحد منهم له نصيب في تبرعات دول الخليج
الاموال لا تذهب للمحتاجين وساكني المخيمات الذين يبحثون عن لقمة العيش

[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 2 ساعتين

عمري الان ستون سنه واذكر في اولا ابتدائي لوحه في الفصل (ادفع ريال تنقذ فلسطيني )

[ عدد التعليقات: 82228 ] نشر منذ 2 ساعتين

الفساد الفساد ,,

[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 2 ساعتين

عمري الان ستون سنه واذكر في اولا ابتدائي لوحه في الفصل (ادفع ريال تنقذ فلسطيني )

[ عدد التعليقات: 2043 ] نشر منذ 2 ساعتين

هؤلاء الحمقى الأثرياء لايكترثون لمشاعر الناس سحقاً لهم.

[ عدد التعليقات: 960 ] نشر منذ 33 دقيقة

وبعدين يجونك هالفلسطن يقولوا بعتوا الكظية

[ عدد التعليقات: 2965 ] نشر منذ 8 دقائق

المال السايب يعلم السرقة
دام الخليج يكت بالدولار ولا يعلم كيف واين صرفت يحقلهم بعد بكرة يجونا مستثمرين بحقنا

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