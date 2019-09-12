بالفيديو..بذخ يتخطى الملايين في زفاف منسوب لمسؤول فلسطيني وجدل حول تبرعات الخليج
أثار مقطع فيديو لزفاف منسوب لأحد المسؤولين الفلسطينيين الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، بسبب ما ظهر فيه من ترف وتكلفة أكد الكثير أنها تخطت الملايين .
وأظهر مقطع الفيديو إحياء الفنان اللبناني راغب علامة للحفل بجانب مظاهر الترف الأخرى ، مما جعل البعض يستنكر بذخ بعض المسؤولين في فلسطين في الوقت الذي يطالبون فيه دول الخليج العربي بالتبرع لهم .
ورأى البعض أن هناك إزدواجية وسوء تصرف لبعض المسؤولين في الدولة التي تحتاج الأموال قدر المستطاع لإعادة الإعمار ، بينما تحدث آخرون عن الحرية الشخصية في التصرف بالأموال مادامت خاصة وبعيدة عن أموال التبرعات .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28580 ] نشر منذ 2 ساعتين
مو كل واحد منهم له نصيب في تبرعات دول الخليج
الاموال لا تذهب للمحتاجين وساكني المخيمات الذين يبحثون عن لقمة العيش
ابوبندر[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 2 ساعتين
عمري الان ستون سنه واذكر في اولا ابتدائي لوحه في الفصل (ادفع ريال تنقذ فلسطيني )
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82228 ] نشر منذ 2 ساعتين
الفساد الفساد ,,
ابوبندر[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 2 ساعتين
عمري الان ستون سنه واذكر في اولا ابتدائي لوحه في الفصل (ادفع ريال تنقذ فلسطيني )
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2043 ] نشر منذ 2 ساعتين
هؤلاء الحمقى الأثرياء لايكترثون لمشاعر الناس سحقاً لهم.
faeiz[ عدد التعليقات: 960 ] نشر منذ 33 دقيقة
وبعدين يجونك هالفلسطن يقولوا بعتوا الكظية
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2965 ] نشر منذ 8 دقائق
المال السايب يعلم السرقة
دام الخليج يكت بالدولار ولا يعلم كيف واين صرفت يحقلهم بعد بكرة يجونا مستثمرين بحقنا