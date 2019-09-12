بالفيديو..بذخ يتخطى الملايين في زفاف منسوب لمسؤول فلسطيني وجدل حول تبرعات الخليج

وكالات(صدى):

أثار مقطع فيديو لزفاف منسوب لأحد المسؤولين الفلسطينيين الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، بسبب ما ظهر فيه من ترف وتكلفة أكد الكثير أنها تخطت الملايين .

وأظهر مقطع الفيديو إحياء الفنان اللبناني راغب علامة للحفل بجانب مظاهر الترف الأخرى ، مما جعل البعض يستنكر بذخ بعض المسؤولين في فلسطين في الوقت الذي يطالبون فيه دول الخليج العربي بالتبرع لهم .

ورأى البعض أن هناك إزدواجية وسوء تصرف لبعض المسؤولين في الدولة التي تحتاج الأموال قدر المستطاع لإعادة الإعمار ، بينما تحدث آخرون عن الحرية الشخصية في التصرف بالأموال مادامت خاصة وبعيدة عن أموال التبرعات .