المنصة اللوجستية السعودية تختتم مشاركتها في قمة هونغ كونغ

محمد السعران(صدى):

شاركت مبادرتي المنصة اللوجستية السعودية واستثمر في السعودية يومي الأربعاء والخميس بتاريخ 11-12 سبتمبر 2019، في قمة الحزام والطريق المنعقدة بمركز المؤتمرات والمعارض في هونغ كونغ، تحت تنظيم مجلس التنمية التجارية للمنطقة، وأتت مشاركة المنصة اللوجستية السعودية في القمة لعرض المبادرة ومخرجاتها والخطط المستقبلية، تعزيزًا لمكانة المملكة العربية السعودية لتكون منصة عالمية تربط القارات الثلاث، وجاءت مشاركة “استثمر في السعودية” لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع اللوجستي بالمملكة، لرجال الأعمال المشاركين في المعرض من كافة دول العالم.

وشارك في القمة سعادة مستشار معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس خالد الرميح، من خلال جلسة استعرض فيها مشاريع وزارة النقل السعودية ورؤيتها وخططها المستقبلية، لجذب استثمارات وخبرات ورؤوس أموال محلية وعالمية، تساعد على تنفيذ مشاريع الطرق بالمملكة بجودة وكفاءة عالية مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وشهدت القمة جلسة حوار عن السياسات قدمها سعادة وكيل وزارة التجارة الخارجية والصناعة بوزارة الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى مشاركة وزير هونغ كونغ للشؤون السياسة والمالية السيد غابور جيون، ورئيس مجلس تنسيق الاستثمار في إندونيسيا السيد توماس ليمبونج.

وتخللت القمة جلسات تخص الجوانب الاستثمارية في مجال الطرق، إضافة إلى انعقاد جلسات عن كيفية تمكين المستثمرين من الكشف عن المشاريع ذات القيمة الخفية في السوق، كما انعقدت دورة بعنوان “الترويج للمشاريع”، وحوار مباشر حول إدارة المخاطر بين مدراء المخاطر المتواجدين بالقمة.