موقف الزوجة من رسوم المرافقين في حال نقل كفالتها من والدها إلى زوجها

نايف السالم(صدى):

جددت المديرية العامة للجوازات توضيحها لآلية تطبيق استحصال المقابل المالي عند تنفيذ خدمات الجوازات للمقيمين المشمولين في القرار.

جاء ذلك رداً على وافد وجه تساؤلا للجوازات قال فيه: ” إن زوجته كانت على كفالة والدها، وقام بنقل كفالتها عليه وحل موعد تجديد إقامته في ثاني يوم نقل كفالتها هل مطالب بدفع رسوم المرافقين مرة أخرى، لترد عليه بتوضيح حالات استحصال المقابل المالي بأنه يدفع مقدما بشكل سنوي عند إصدار أو تجديد ” هوية مقيم ” أو عند إصدار تأشيرة الخروج والعودة أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي.

كما بينت أن آلية تطبيق استحصال المقابل المالي عند تنفيذ خدمات الجوازات للمقيمين، تتم بتسديد الرسوم المقررة نظاما عن كل مرافق أو تابع للعامل حسب مدة صلاحية هوية مقيم مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع تواريخ الوارد في قرار مجلس الوزراء.