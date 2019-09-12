فيديو.. مشهد تمثيلي يحرض الفتيات على الشغل كدادات بين المدن
نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو لفتاة تقوم تعمل في مهنة ” الكدادة ” وتشحن سيارتها من حي البطحاء وسط الرياض بالركاب استعدادا لإيصالهم إلى الدمام.
وتبين بعد التدقيق في الفيديو، أن المشهد يبدوا أنه تمثيلي أو خاص ببرنامج معين، حيث ظهرت الفتاة في الفيديو وهي جالسة على مقود السيارة وتنادي ” الدمام الدمام 150 ” وحولها بعض الكاميرات التي تصورها من كل الجهات.
ولم يتسن التأكد من هدف المشهد، في الوقت الذي استنكر الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفعل، مُعدين أن ذلك يحرض الفتيات على الشغل في الكدادة بين المناطق، واركاب غير ذي محرم بجوارها في إساءة واضحة للفتيات السعوديات.
ابو حرب[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 2 ساعتين
زى العاده يرمون طعم وينتضرون ردة الفعل وبعدها يتم الفسح
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28580 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا قديم ومقطع تمثيلي
لكن بما ان المراءه عندها رخصه فمن حقها تعمل كداده بسيارتها ولا يوجد قانون يمنعها