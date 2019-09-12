وزير الطاقة يشدد على ضرورة الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط 

عادل الحربي(صدى):

شدد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قائلا: ” يتعين على جميع الدول الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط ” ، موضحا أن أوبك وحلفاءها يرغبون في تحقيق الاستقرار في سوق النفط.

ولفت إلي أن السياسة النفطية ستظل دون تغيير، مبينا أن مجموعة أوبك+ ستعلن مسار تحركاتها المستقبلية بعد اجتماع اليوم.

ومن جهته، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن الجهود المشتركة لأوبك لها أثر مستدام وإيجابي على أسواق النفط العالمية، مشيرا إلي أن الهدف الأساسي لأوبك هو الحفاظ على الامتثال الكامل لتخفيضات إنتاج النفط.