راغب علامة في برومو ” ذا فويس ” : الغناء لـ ” أحلام ” يستفزني
فاجأت المطربة الإماراتية ” أحلام ” جمهورها بنشر برومو الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب ” ذا فويس” ، على مواقع التواصل الإجتماعي .
وكشفت النجمة عن موعد إنطلاق البرنامج رسمياً قائلة : الموسم الخامس من The Voice أحلى صوت ينطلق السبت 21 سبتمبر على mbc1″.
وأظهر المقطع أصوات جميع أعضاء لجنة التحكيم ، حيث قالت الفنانة سميرة سعيد : في ابتزاز عاطفي موجود بشكل واضح”، مضيفةً: “هتسمعوا وهتشوفوا هتذهلوا” .
وقال راغب علامة مشاكساً الفنانة أحلام : “غنيتي لأحلام يعني بتستفزيني”، معقباً :”الشخصيات عندي مختلفة”
بينما ردت أحلام على طريقته قائلة : لا صلح مع راغب علامة”، منوهةً: “أعتقد السنة راح يكون عندنا أصوات كتير حلوة .
كما ظهرت في الخلفية أصوات لمدربين ، مما جعل الجمهور في مزيد من التشوق ، خاصةً بعد ظهور أسماء جديدة في لجنة التحكيم منها المطرب المصري محمد حماقي ، بينما خرج الفنان عاصي الحلاني والمطربة إليسا .
اترك تعليقاً