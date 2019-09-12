” التعليم ” : إعادة النظر في أنظمة الترقيات واستحداث وظائف بحثية جديدة

حمود العنزي(صدى):

تعكف وكالة البحث والإبتكار بوزارة التعليم على بناء بعض الممكنات القانونية لتطوير آداء البحث العلمي ، وذلك كإستحداث الوظائف البحثية وإعادة النظر في عدد من أنظمة الترقيات لنقلها لاحقاً للتمويل المباشر للجامعات وتمويل البرامج البحثية والمشاريع .

جاء ذلك في تصريح لنائب وزير التعليم للجامعات والبحث والإبتكار الدكتور حاتم المرزوقي خلال ورشة “استراتيجيات وتوجهات وكالة البحث ” ، حيث أكد على أهمية تمويل البحث العلمي وتنفيذ توجهات المملكة لتكون ضمن أفضل 10 دول في مؤشر التنافسية العالمية وفقاً للرؤية 2030 .

وشاركه في الرأي الدكتور ناصر العقيلي وكيل وزارة التعليم للبحث والإبتكار ، الذي أكد أن إنشاء وكالة البحث والإبتكار جاء بعد دراسات ، لحل معوقات البحث العلمي وتطويره وتنظيم عملية التمويل بما يضمن توفر تكاليف البحث المطلوبة .