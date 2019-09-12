دخول أسطوري لهنا الزاهد وأحمد فهمي في حفل زفافهما

القاهرة(صدى):

خطفت الفنانة المصرية هنا الزاهد الأنظار بدخول أُسطوري في حفل زفافها على الفنان المصري أحمد فهمي، حيث أٌقيم الحفل داخل إحدى فنادق القاهرة الكبرى، وتزينت قاعة الحفل بديكور أقرب إلى ‏ديكورات مدينة ديزني العالمية، وتواجد الأميرات فيها. ‏

وبدت الفنانة هنا الزاهد بكامل أناقتها مثل “عروسة باربي” وأنها من روح ودم كما يحب أن يطلق عليها عشاقها، وكان لها إطلالتين بفستانين مختلفين في الحفل الأول كان كلاسيكي واستقبلها به أحمد فهمي في بداية الحفل وكان يرتدي بدلة سوداء، وبعدها ارتدت فستانًا آخر تميز بذيل طويل فيما ارتدى أحمد فهمي بدلة بيضاء.

‏والتفت عائلة هنا الزاهد حولها وبدت شقيقتيها ووالدتها متأثرين للغاية واحتضنتها والدتها أثناء رقصهم على أغنية ‏‏”بنتي” للفنان مدحت صالح، وسط بكاء والدتها وشقيقتيها.