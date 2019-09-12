بالفيديو.. ” الدريس ” : الأمجاد العربية سبب التخلف وأطالب ” التعليم ” بمحوها من مادة التاريخ
في تصريح مثير للجدل ، طالب الإعلامي إدريس الدريس وزارة التعليم بمحو كل ما يتعلق بـ ” الأمجد العربية ” من مادة التاريخ معتبراً إياها سبب في تخلف العرب على حد قوله بسبب الإعتماد على إنجازات الماضي .
وقال ” الدريس ” خلال برنامج ” في ساعة ” المذاع على قناة ” روتانا خليجية ” أنه علينا أن نحفز أبناءنا على صناعة زمننا وأنه لا علاقة لنا بأمجاد الماضي إلا إن كانت إمتداد للجيل الحالي .
وقال : أتمنى من وزارة التربية والتعليم أن تنسف هذا الماضي وأن نشهد همم الشباب التحفيزية للتحول إلى المستقبل وليت ذلك يحدث فعلا وفقا خطة خمسية أو عشرينية .
وتابع : ربما تكون هذه الطريقة سببا للانطلاق نحو المستقبل ومحاكاة التجارب الصينية والهندية واليابانية والكورية وغيرها بخلاف الدول الأوروبية والأمريكية التي يوجد بيننا وبينها فوارق ضوئية .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82209 ] نشر منذ 7 دقائق
سبب التخلف انت وامثالك ,,
,, نعم نعمل لحاضرنا ومستقبلنا ، ولكن لا ننسى ماضينا ..