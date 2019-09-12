أزمة صحية تٌعيد الفنان خالد سامي للمستشفى مرة أخرى

الرياض(صدى):

كشف الكاتب المسرحي مشعل الرشيد، عن دخول الفنان السعودي خالد سامي، المستشفى مجددًا بعد تعرضه لأزمة صحية جديدة بعد مرور قرابة ثلاثة أشهر على مغادرة المستشفى آخر مرة ، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتب مشعل الرشيد، في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” : “يرقد حاليًا الفنان والممثل القدير خالد سامي، بمستشفى الحرس الوطني في الرياض، وتحديدًا في الدور السابع جناح 49 غرفة 1، دعواتكم له بالشفاء العاجل ” .

وتفاعل العديد من مغردي تويتر مع تغريدة مشعل الرشيد، داعين الله أن يتمم على الفنان خالد سامي بالشفاء العاجل، فيما حاول الفنان السعودي محمد الكنهل، طمأنة متابعيه، وذلك في تغريدة له كتبها عبر ” تويتر ” وقال فيها: ” حبايبي دعواتكم للزميل والنجم خالد سامي بالشفاء العاجل فهو حاليًا منوم والحمد لله حالته مستقرة ” .