سهى الوعل تعود بـ ” كت ” على الهواء مباشرةً

الرياض(صدى):

نجحت أول ناقدة فنية في المملكة والمذيعة ” سهى الوعل ” في العودة لميكرفون الإذاعة ببرنامج فني جديد انطلق الإسبوع الماضي عبر إذاعة ” ألف ألف اف ام ” المحلية .

ويقدم البرنامج الجديد ” كت ” فقرات فنية لمدة ساعتين على الهواء مباشرة ً تستضيف خلاله ” الوعل ” أبرز النجوم والصحفيين والنقاد لمناقشة جميع الأعمال الفنية وقضاياها على الساحة .

كما تحضر ” الوعل ” لبرنامج مشابهه لبرنامجها السابق ” حكايات مسلسلات ” ، مع المنتج والمخرج السعودي ” رائد بصراوي ” ، ومن المفترض أن يذاع بعد شهر .

وكانت ” سهى الوعل ” قد حققت نجاح كبير في رمضان الماضي من خلال برنامجها ” إيش في عالتي ڤي” الذي تم تصنيفه كأجمل البرامج الفنية الإذاعية .