الخطوات الصحيحة للتخلص من حب الشباب بدون أثر

أميرة خالد(صدى):

يعتبر حب الشباب من أكثر مشاكل البشرة المزعجة للمرأة وفي حال زواله قد يترك أثر وبقع داكنه ، لذا يجب اتباع الإرشادات الصحيحة للتخلص منه .

ووفقاً لموقع ” wellandgood” ، يُنصح بإتباع الخطوات التالية لضمان عدم ترك أثر بالبشرة :

1- لا تلمسي حب الشباب حتى لا ينتشر في وجهك .

2- اغسلي وجهك بغسول البشرة الدهنية المقاوم للبكتيريا .

3- لا تتناولي الألبان ومنتجاتها بكثرة أو الوجبات الدسمة لأنها تزيد من إفراز الدهون ببشرتك .

4- تناولي الجزر حيث يحتوي على فيتامينات هامة لتحسين صحة البشرة والتقليل من الإفرازات الدهنية .

5- أدخلي الكركم في وجباتك مع الأرز أو التوابل لأنه يحتوي على مضادات طبيعية للإلتهابات والميكروبات .