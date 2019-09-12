الخطوات الصحيحة للتخلص من حب الشباب بدون أثر
يعتبر حب الشباب من أكثر مشاكل البشرة المزعجة للمرأة وفي حال زواله قد يترك أثر وبقع داكنه ، لذا يجب اتباع الإرشادات الصحيحة للتخلص منه .
ووفقاً لموقع ” wellandgood” ، يُنصح بإتباع الخطوات التالية لضمان عدم ترك أثر بالبشرة :
1- لا تلمسي حب الشباب حتى لا ينتشر في وجهك .
2- اغسلي وجهك بغسول البشرة الدهنية المقاوم للبكتيريا .
3- لا تتناولي الألبان ومنتجاتها بكثرة أو الوجبات الدسمة لأنها تزيد من إفراز الدهون ببشرتك .
4- تناولي الجزر حيث يحتوي على فيتامينات هامة لتحسين صحة البشرة والتقليل من الإفرازات الدهنية .
5- أدخلي الكركم في وجباتك مع الأرز أو التوابل لأنه يحتوي على مضادات طبيعية للإلتهابات والميكروبات .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28580 ] نشر منذ 3 ساعات
اوكي