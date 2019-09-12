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الخطوات الصحيحة للتخلص من حب الشباب بدون أثر

الخطوات الصحيحة للتخلص من حب الشباب بدون أثر
أميرة خالد(صدى):

يعتبر حب الشباب من أكثر مشاكل البشرة المزعجة للمرأة وفي حال زواله قد يترك أثر وبقع داكنه ، لذا يجب اتباع الإرشادات الصحيحة للتخلص منه .

ووفقاً لموقع ” wellandgood” ، يُنصح بإتباع الخطوات التالية لضمان عدم ترك أثر بالبشرة :

1- لا تلمسي حب الشباب حتى لا ينتشر في وجهك .
2- اغسلي وجهك بغسول البشرة الدهنية المقاوم للبكتيريا .
3- لا تتناولي الألبان ومنتجاتها بكثرة أو الوجبات الدسمة لأنها تزيد من إفراز الدهون ببشرتك .
4- تناولي الجزر حيث يحتوي على فيتامينات هامة لتحسين صحة البشرة والتقليل من الإفرازات الدهنية .
5- أدخلي الكركم في وجباتك مع الأرز أو التوابل لأنه يحتوي على مضادات طبيعية للإلتهابات والميكروبات .


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