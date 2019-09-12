الطريقة الصحيحة لإنقاذ طفلك من الإختناق إذا بلع جسم غريب
يتعرض بعض الأطفال لإبتلاع أجسام غريبة نتيجة لفضولهم للتعرف على الأشياء من خلال الفم ، مما قد يعرضهم للإختناق أو مشاكل صحية خطيرة حال عدم التصرف السليم .
وينصح الأطباء بإسعفات أولية لمساعدة الطفل على التخلص من هذا الجسم الغريب ، وذلك من خلال التالي :
1- وجهي خمس صفعات منفصلة بعظمة راحة اليد على ظهر الطفل بين لوحي الكتف .
2- احني الطفل بحيث يكون الجزء الأعلى منه موازي للأرض .
3- قفي خلف الطفل المصاب وضعي إحدى ذراعيكي على صدره لدعمه .
4- ناوبي بين صفعات الظهر وبين الضغط 5 مرات على بطنه لحين خروج الجسم الغريب .
وإذا فشلت الإسعافات الأولية لا تترددي في الذهاب لأقرب مستشفى لخروج الجسم العالق .
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