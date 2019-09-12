  • الخميس 12

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. الطريقة الصحيحة لإنقاذ طفلك من الإختناق إذا بلع جسم غريب

الطريقة الصحيحة لإنقاذ طفلك من الإختناق إذا بلع جسم غريب

الطريقة الصحيحة لإنقاذ طفلك من الإختناق إذا بلع جسم غريب
أميرة خالد(صدى):

يتعرض بعض الأطفال لإبتلاع أجسام غريبة نتيجة لفضولهم للتعرف على الأشياء من خلال الفم ، مما قد يعرضهم للإختناق أو مشاكل صحية خطيرة حال عدم التصرف السليم .

وينصح الأطباء بإسعفات أولية لمساعدة الطفل على التخلص من هذا الجسم الغريب ، وذلك من خلال التالي :

1- وجهي خمس صفعات منفصلة بعظمة راحة اليد على ظهر الطفل بين لوحي الكتف .
2- احني الطفل بحيث يكون الجزء الأعلى منه موازي للأرض .
3- قفي خلف الطفل المصاب وضعي إحدى ذراعيكي على صدره لدعمه .
4- ناوبي بين صفعات الظهر وبين الضغط 5 مرات على بطنه لحين خروج الجسم الغريب .

وإذا فشلت الإسعافات الأولية لا تترددي في الذهاب لأقرب مستشفى لخروج الجسم العالق .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *