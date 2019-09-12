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كاميرات آيفون الجديد تثير سخرية واسعة بمواقع التواصل 

كاميرات آيفون الجديد تثير سخرية واسعة بمواقع التواصل 
وكالات(صدى):

سادت حالة من السخرية في الأونة الأخيرة بسبب التصميم الجديد لهواتف ” آيفون 11 ” التي أصدرتها ” آبل”، حيث عرض المغردون سلسلة صور ساخرة تجري مقارنات طريفة بين تصميم الكاميرات الجديد وأشياء أخرى.

ويشمل هاتف ” آيفون 11 ” على كاميرتين، بينما يحتوي كل من ” آيفون 11 برو ” و ” آيفون 11 ماكس ” على ثلاث كاميرات تتخذ شكل مثلث.

وحول سِجِل شركة ” آبل ” في صناعة الأدوات ذات الشكل الأنيق، اتضح أن الهواتف الجديدة جاءت مخيبة للآمال بالنسبة للمعجبين، لذا نشروا حولها الكثير من النكات.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 14 دقيقة

الي ما بطول العنب حامضن عنه يقول

[ عدد التعليقات: 14440 ] نشر منذ 14 دقيقة

سيجدون اغبياء يشترونه

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