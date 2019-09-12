” أرامكو ” تفوض 9 بنوك لقيادة طرحها العام الأولي

علي القحطاني(صدى):

فوضت شركة أرامكو 9 بنوك كمنسقين عالميين مشتركين، لقيادة طرحها العام الأولي، حيث اختارت أرامكو كلا من: ” جيه بين مورجان، ومورجان ستانلي، والبنك الأهلي ” ، وهي البنوك التي عملت على ترتيب الطرح في وقت سابق قبل تعليقه العام الماضي.

وقامت الشركة أيضا باختيار كلا من ” بنك أوف أمريكا، وميريل لينش، وجولدمان ساكس، وكريدي سويس، وسيتي، وإتش إس بي سي، ومجموعة سامبا المالية ” .

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لأرامكو المهندس أمين الناصر إن الشركة مستعدة لطرح الأسهم في الأسواق العالمية لاستكمال طرح عام أولي محلي مزمع تم اختياره ليكون إدراجا أوليا لها، مبينا أن الإدراج المحلي سيكون أوليا، وأنهم مستعدون للإدراج في الخارج.

وتعتزم أرامكو طرح عام أولي في السوق (تداول) على مرحلتين، بحيث تكون البداية بطرح 1% من أسهمها هذا العام، على أن تليها نسبة مماثلة العام القادم.