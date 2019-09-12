الحصيني يتوقع عدم هطول أمطار على بعض المناطق ويؤكد: لا تناموا تحت سماء مكشوفة

حمود العنزي(صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني عدم هطول أمطار على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية اليوم الخميس ولمدة اسبوعين .

كما أكد الحصيني أن هذه الفترة تشهد إنخفاض في درجات الحرارة تلحظ ليلاً ، منبهاً إلى عدم النوم في الأماكن المكشوفة للوقاية من نزلات البرد .

وقال الحصيني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر ” : لا توجد من تاريخ اليوم 13/ 1/ 1441هـ ولمدة أسبوعين قادميْن، حالة جوية ممطرة معتبرة على الشمالية والوسطى والشرقية؛ إلا ما شاء الله.. لا أنصح بالنوم تحت أديم السماء -تحت سماء مكشوفة- خوفًا من نزلات البرد .