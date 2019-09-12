الأرصاد تنبه من نشاط في الرياح السطحية على المدينة ونجران

المدينة المنورة(صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً – بمشيئة الله – عن رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة مع تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, تشمل محافظات ينبع, الحناكية, بدر, وادي الفرع, المهد والأجزاء المجاورة.

وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 08 من مساء اليوم.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من تكوّن سحب رعدية، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران، و محافظات ثار، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وبدر الجنوب، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.