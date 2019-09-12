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فيديو مثير للسخرية وإطلاق للأعيرة النارية بشكل عشوائي بعد دخول ” حاشي “

فيديو مثير للسخرية وإطلاق للأعيرة النارية بشكل عشوائي بعد دخول ” حاشي “
نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو مشاهد غريبة للإحتفال في أحد أماكن المملكة ، أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي .

وأظهر المقطع سيارة من نوع ” وينت ” تدخل الساحة حاملة ” حاشي ” أو جمل صغير وبمجرد خولها قام بعض الأشخاص بسحبه بعنف .

كما قاموا بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي مع الصراخ والقفز في الهواء .

واستنكر البعض هذه الطريقة في الإحتفال التي ظهرت بعيدة عن الحياة العصرية تماماً فضلاً عن خطورة إطلاق النار عشوائياً .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1059 ] نشر منذ 25 دقيقة

ياناس البدو متى يبطلون هالعادات الخرا

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 23 دقيقة

تنزيل القعود بطريقة وحشية ودخول الناقة ام القعود خلف قعودها انفطرت كبدها خوفا على قعودها وهذا منظر فيه قسوة وغير حضاري

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