فيديو مثير للسخرية وإطلاق للأعيرة النارية بشكل عشوائي بعد دخول ” حاشي “

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو مشاهد غريبة للإحتفال في أحد أماكن المملكة ، أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي .

وأظهر المقطع سيارة من نوع ” وينت ” تدخل الساحة حاملة ” حاشي ” أو جمل صغير وبمجرد خولها قام بعض الأشخاص بسحبه بعنف .

كما قاموا بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي مع الصراخ والقفز في الهواء .

واستنكر البعض هذه الطريقة في الإحتفال التي ظهرت بعيدة عن الحياة العصرية تماماً فضلاً عن خطورة إطلاق النار عشوائياً .