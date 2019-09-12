فيديو مثير للسخرية وإطلاق للأعيرة النارية بشكل عشوائي بعد دخول ” حاشي “
وثق مقطع فيديو مشاهد غريبة للإحتفال في أحد أماكن المملكة ، أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي .
وأظهر المقطع سيارة من نوع ” وينت ” تدخل الساحة حاملة ” حاشي ” أو جمل صغير وبمجرد خولها قام بعض الأشخاص بسحبه بعنف .
كما قاموا بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي مع الصراخ والقفز في الهواء .
واستنكر البعض هذه الطريقة في الإحتفال التي ظهرت بعيدة عن الحياة العصرية تماماً فضلاً عن خطورة إطلاق النار عشوائياً .
سفن اب 7UP[ عدد التعليقات: 1059 ] نشر منذ 25 دقيقة
ياناس البدو متى يبطلون هالعادات الخرا
ابونواف[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 23 دقيقة
تنزيل القعود بطريقة وحشية ودخول الناقة ام القعود خلف قعودها انفطرت كبدها خوفا على قعودها وهذا منظر فيه قسوة وغير حضاري