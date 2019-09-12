«لا يتم احترام الأفارقة»..صامويل إيتو يرى استحالة تتويج صلاح أفضل لاعب في العالم!

وكالات(صدى):

صرح مهاجم المنتخب الكاميروني السابق، صامويل إيتو، بأنه من المستحيل تتويج اللاعب المصري محمد صلاح، أو زميله في فريق ليفربول لإنجليزي، السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وأوضح إيتو، أن السبب يرتبط بشكل أكبر بقلة الاحترام لهما، وللاعبين الأفارقة بشكل عام، قائلا: «نحن الأفارقة لا يتم احترامنا، آمل أن أكون مُخطئا، لكن الكرة الذهبية القادمة، لن يحصل عليها محمد صلاح أو ساديو ماني».

وأرجع إيتو السبب إلى تشويه متعمد لسمعة اللاعبين الأفارقة من قبل الأفارقة أنفسهم، لافتا النظر إلى ظلم كبير يتعرض له لاعبو القارة السمراء.