بعد حرق فتاة لنفسها..الفيفا يرسل وفدًا رسميًا إلى إيران للسماح للنساء بدخول الملاعب
يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إرسال وفد رسمي إلى إيران، من أجل إمكانية السماح للنساء بالدخول إلى ملاعب كرة القدم لمتابعة المباريات المقبلة للمنتخب الوطني ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في أكتوبر المقبل.
جاء ذلك بعد أيام من إقدام شابة ملقبة بـ «الفتاة الزرقاء» على حرق نفسها أمام محكمة بعدما حبست لفترة 6 أشهر على خلفية محاولتها الدخول إلى ملعب في طهران متنكرة بزي رجل.
وأثارت وفاة الفتاة غضبا كبيرًا، ودعا كثيرون الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى منع إيران من المشاركة في المسابقات الدولية كما دعوا المشجعين إلى مقاطعة المباريات.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28563 ] نشر منذ 1 ساعة
النظام المجوسي يمنع الفتيات من دخول الملاعب ويحثهم على ممارسة الرذيله تحت مسمى زواج المتعه الذي افرزت له الحكومه رجال دين متواجدين امام الفنادق لعرض بضاعتهم على السواح والنزلاء
كل رجل دين مزيف معه كتيب على طاولته يعرض به صور الفتيات الراغبات بزواج المتعه وكل واحده لها سعر خاص حسب المده