بعد حرق فتاة لنفسها..الفيفا يرسل وفدًا رسميًا إلى إيران للسماح للنساء بدخول الملاعب

طلال الغامدي(صدى):

يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إرسال وفد رسمي إلى إيران، من أجل إمكانية السماح للنساء بالدخول إلى ملاعب كرة القدم لمتابعة المباريات المقبلة للمنتخب الوطني ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في أكتوبر المقبل.

جاء ذلك بعد أيام من إقدام شابة ملقبة بـ «الفتاة الزرقاء» على حرق نفسها أمام محكمة بعدما حبست لفترة 6 أشهر على خلفية محاولتها الدخول إلى ملعب في طهران متنكرة بزي رجل.

وأثارت وفاة الفتاة غضبا كبيرًا، ودعا كثيرون الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى منع إيران من المشاركة في المسابقات الدولية كما دعوا المشجعين إلى مقاطعة المباريات.