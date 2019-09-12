بعد بلوغه سن الرشد..يوسف الأنصاري يطالب الوليد بن طلال بمنحه الـ «بنتلي»

حمود العنزي(صدى):

على خلفية حادث مروري مروع وقع قبل سنوات، مسفرًا عن وفاة أسرة بالكامل ولم ينج منها إلا طفل، عاد هذا الطفل بعد أن أصبح شابًا الآن في الـ21 من عمره إلى الواجهة مجددًا موجهًا طلبا للأمير الوليد بن طلال.

وطلب الشاب ويدعى يوسف الأنصاري من الأمير الوليد، أن يفي بوعده بمنحه سيارة بنتلي، والتي تم منحها له وقت الحادث، لكن تأجل نقلها لاسمه إلى أن يبلغ سن الرشد.

وقال يوسف في رسالته للأمير الوليد، إنه أصبح شاباً، ويريد أن يتم تسجيل السيارة باسمه، مذكراً بقصته، إذ أنها تعود بالأصل للفنان فايز المالكي الذي حصل عليها كهدية من الأمير الوليد، قبل أن يقرر إهدائها ليوسف في محاولة منه لتخفيف صدمة فقدان عائلته بأكملها.

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