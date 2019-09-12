بالفيديو..المغربي حمدالله يخرج عن صمته بشأن أزمته مع منتخب بلاده

نواف السالم(صدى):

خرج المغربي عبد الرازق حمدالله مهاجم نادي النصر، عن صمته، بشأن أزمته مع منتخب بلاده، كاشفا الأسباب التي دعته لمغادرة منتخب المغرب قبل انطلاقة بطولة الأمم الأفريقية الماضية والتي أقيمت بمصر.

وبعد الصمت طوال الفترة الماضية، ظهر حمدالله في مقطع فيديو بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مؤكدا أنه بات جاهزا للكشف عن أسباب ابتعاده عن الدفاع عن ألوان المنتخب.

جاء ذلك بعد ساعات من تصريحات وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، والتي قال فيها إنه لا يعرف الكثير عن حمدالله.