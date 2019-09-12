بالفيديو..أمير عسير يعرض على مُسنة السكن في قصره

أبها(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، وجود أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، برفقة الشيخ علي الحياني، شيخ قبيلة بني زيد بمركز حسوة.

وظهر الشيخ خلال المقطع وهو يعرض على امرأة مسنة توفير سكن لها في قصر أمير عسير، ويصطحبها لمستشفى المنطقة المركزي، ويؤمن لها الرعاية المناسبة، قائلا: «الأمير ينزل للمسكين».

وصحح الأمير تركي بن طلال بقوله: «لا، نحن ارتقينا لها، ما نزلنا»، مضيفًا: «قل لها تجي معنا، ونحن نرتب لها محلاً في قصر أمير المنطقة، تسكن عندي، ونرتب لها علاجها وأمورها وكل شي».