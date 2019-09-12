بالصور..عروض عسكرية نسائية الأولى من نوعها في المملكة
في مرة هي الأولى من نوعها، أطلق فريق «حفلات المودة التطوعي»، فرقة استعراضية عسكرية نسائية، بمناسبة قرب اليوم الوطني.
وسيتم الاستعراض النسائي العسكري في المعارض المحلية النسائية والمدارس والاحتفالات الوطنية الرسمية.
بينما سيتم استعراض الفرقة العسكرية الرجالية على مسارح الاحتفالات الوطنية الرسمية التي تخص العوائل والرجال.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52459 ] نشر منذ 49 دقيقة
أرحبببببببببو🤗
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14247 ] نشر منذ 24 دقيقة
وي وي🙈😂ابعدوهم لا عاد اشوف يخجلون والله😊😂واللي لابسه ثوب وش وضعها ياحسرتي💔😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 22629 ] نشر منذ 6 دقائق
لابارك الله في من جابهن