بالصور..عروض عسكرية نسائية الأولى من نوعها في المملكة

عادل الحربي(صدى):

في مرة هي الأولى من نوعها، أطلق فريق «حفلات المودة التطوعي»، فرقة استعراضية عسكرية نسائية، بمناسبة قرب اليوم الوطني.

وسيتم الاستعراض النسائي العسكري في المعارض المحلية النسائية والمدارس والاحتفالات الوطنية الرسمية.

بينما سيتم استعراض الفرقة العسكرية الرجالية على مسارح الاحتفالات الوطنية الرسمية التي تخص العوائل والرجال.