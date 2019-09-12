ليس ذكيًا.. ترامب يزيح الستار عن أسباب إقالة بولتون وعلاقته بالقذافي

واشنطن(صدى):

أزاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الستار عن أسباب إقالة مستشار الأمن القومي جون بولتون.

ووصف ترامب بولتون بأنه ليس ذكيا ولديه تصريحات مثيرة للجدل وتسبب في توتر العلاقات مع كوريا الشمالية.

وقال “ترامب” إن الخلاف بينه وبين مستشاره المتشدد يعود إلى مطلع 2018 عندما قال بولتون إن إزالة أسلحة ليبيا النووية في ظل حكم الزعيم معمر القذافي يجب أن تكون نموذجًا لكوريا الشمالية.

وأشار بولتون إلى تعاون القذافي الكامل مع المجتمع الدولي، إلا أن تصريحاته اعتُبرت على نطاق واسع تهديدًا لكيم .

وأوضح ترامب: ” لم يكن ذلك تصريحًا جيدًا .. فقط انظروا إلى ما حدث للقذافي ” .

وتابع : ” قد تراجعنا بشكل سيئ للغاية عندما تحدث جون بولتون عن النموذج الليبي .. فهو يستخدمه للتوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية “.

واستكمل: ” كيم لم يكن يريد التعامل مع جون بولتون بعد ذلك وأنا لا ألوم كيم.. وهذا لا يدل على الصرامة بل على عدم الذكاء “.

واسطرد: ” بولتون شخص كانت لي معه علاقة جيدة، ولكنه لم يكن على علاقة جيدة بأعضاء الإدارة الذين اعتبرهم مهمين جدًا، وكما تعلمون فإن جون لم يكن موافقًا على ما كانوا يفعلونه “.

وفي السياق ذاته كشف أن لديه 5 مرشحين لخلافة بولتون، ويتوقع أن يعيّن خلفًا له، الأسبوع المقبل.