الخثلان: يجب طاعة ولي الأمر ولو منع أمرًا مباحًا (فيديو)
أوضح الشيخ سعد الخثلان، حكم مخالفة ولي الأمر في تقييده لبعض الأمور المباحة وليست محرّمة.
وقال ” الخثلان ” خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” ، أن ولي الأمر إذ رأى أن المصلحة في تقييد بعض الأشياء فيجب أن يُطاع.
وضرب مثلًا على ذلك كمنع الزواج من خارج البلد، فهو له منفعة لأهل البلد حتى لا تكثر العنوسة؛ فيجب طاعة ولي الأمر في المنع لأنه يعرف المصلحة العامة.
Bfjkbgj[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 11 دقيقة
اولا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يعني اذا ولي الامر منع شي حللة الله وهو الزواج من اي فتاة خارج البلد فهو عصى الله واذا حاب انة يقضي على العنوسة بصدق خلة يوظف الشباب ويعطيهم قروض ميسرة ويجبر الاهالي على تخفيض المهور وتكاليف الزواج بوضع لائحة محددة للمهر بحيث مايتعدى ٣٠ الف ريال للبكر و ٢٠ للمطلقة والارملة هذا هو العدل اما تقوللي انة يمنع الزواج من برا ويفتح مجال للاهالي يتلاعبون بالعريس من جهه ويكسرون ظهرة هذي الله ماقالها