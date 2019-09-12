الخثلان: يجب طاعة ولي الأمر ولو منع أمرًا مباحًا (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، حكم مخالفة ولي الأمر في تقييده لبعض الأمور المباحة وليست محرّمة.

وقال ” الخثلان ” خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” ، أن ولي الأمر إذ رأى أن المصلحة في تقييد بعض الأشياء فيجب أن يُطاع.

وضرب مثلًا على ذلك كمنع الزواج من خارج البلد، فهو له منفعة لأهل البلد حتى لا تكثر العنوسة؛ فيجب طاعة ولي الأمر في المنع لأنه يعرف المصلحة العامة.