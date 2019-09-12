وفاة سيمون أسمر صانع نجوم لبنان

بيروت(صدى):

فُجع الوسط الفني بلبنان، بوفاة المخرج سيمون أسمر عن عمر يناهز الـ 76 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.

ويُعرف سيمون أسمر بأنه صانع النجوم، إذ خرّج دفعة من أهم الفنانين في لبنان، من خلال برنامج ” استوديو الفن ” أمثال ماجدة الرومي ومنى مرعشلي ووليد توفيق وعبدالكريم الشعار ونهاد فتوح ونوال الزغبي، وائل كفوري.

كما تضمنت النجوم: عاصي الحلاني، راغب علامة، عبد الغني طليس، معين شريف، إليسا، مايا دياب، ميريام فارس، نيشان، جيزيل خوري، زياد برجي، مايا نصري، فارس كرم، نضال الأحمدية، عبدو ياغي، ربيع الخولي، ماري سليمان، زين العمر، نقولا سعادة نخلة، جان ماري رياشي، غسان صليبا، ليليان أندراوس، رودي رحمة.