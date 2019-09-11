«مهارة» ترعى «كارتنج» بمشاركة 50 جهة لربط أواصر المحبة والأخوة بين منسوبي القطاعين العام والخاص

بدر الحارثي(صدى):

ضمن برامجها الرامية لخدمة المجتمع، وربط أواصر المحبة والأخوة والتعاون والألفة والصداقة بين منسوبي القطاعين العام والخاص، رعت شركة مهارة للموارد البشرية فعالية دووس بمهارة، كشريك حصري للفعالية التي شارك فيها 50 جهة بين شركات ووزارات وهيئات خاصة وحكومية.

وتعتبر الفعالية كأول تجربة كارتنج حماسية في أول حلبة سباق داخلية للسيارات الكهربائية في المملكة والمملوكة لشركة أصول الترفيه للإستثمار، حيث انطلقت فعالياتها مطلع الأسبوع الجاري وعلى مدى أربعة أيام في مقر دووس كارتنج بالرياض، وشارك في الفعالية عدد من منسوبي مهارة من الجنسين في تحدي مع منسوبي القطاعات المشاركة الأخرى، وكان ذلك من خلال تقسيم يومين للرجال ومثلهما للسيدات.

إلى ذلك، توجٌ الأستاذ يوسف بن محمد القفاري، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية، في ختام فعالية تحدي السباقات الفائزين الحاصلين على المراكز الثلاث الأولى من الرجال ومن السيدات وقام بتسليمهم الجوائز.

وقال القفاري بهذه المناسبة، إن رعاية مهارة لمثل هذه الفعاليات تُعَّد جُزءًا من المسؤولية الاجتماعية لدى مهارة، كما أنَّها قد أقامت عدد من المشاركات والفعاليات مع الكثير من الشركات والجمعيات في هدف خدمة المجتمع، مبينًا أن مهارة مستعدة دائماً للمشاركة في أي فعالية تخدم المجتمع وتُضيف له ولجميع أفراده.

يُذكر أن شركة مهارة للموارد البشرية، ساهمت في العديد من أعمال خدمة المجتمع، ولديها مشروع مع المؤسسة الخيرية للعناية بالمساجد الطرق، وذلك لصيانة وتشغيل المساجد على طرق المملكة، وتشمل جميع عناصر المسجد من المصليات ودورات المياه والساحات الخارجية، بالإضافة إلى شراكتها مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية كراعي استراتيجي للجمعية.

من جهته، ذكر الأستاذ محمد الشثري، الرئيس التنفيذي لشركة أصول الترفيه للإستثمار، أن أحد أهم أهداف فعاليات بناء فرق العمل هي الوصول للنتائج وهذا ما امتازت به فعالية دووس بمهارة، فكان لها هدف واضح ونتائج أوضح، حيث تخلل ذلك المرور بعدة حالات تعتري فِرق العمل في حياتهم العملية سواء من إحباط وفشل أو تحفيز وفوز.

وأشار الشثري، إلى أن تحدي دووس بمهارة كان بمثابة اختبار لمدى قبول قطاعات الأعمال المختلفة لمثل هذه الأفكار الجديدة، وقد أثبتت فعاليتها بنجاح، لذلك انتظرونا في التحدي القادم ودووس يا وطن.