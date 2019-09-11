ضمن مبادرة«صيفنا مهارات»أدبي الشمالية يقيم دورة تدريبية فى إعداد وتقديم البرامج والجلسات
ضمن مبادرة «صيفنا مهارات» والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، والتي تستهدف استثمار الأوقات الحرة المتاحة للشباب وللطلاب و الطالبات في المدارس والمعاهد والجامعات خلال الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية .
يعلن النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية عن إقامة دورة تدريبية بمقر فندق جولدن ديون بعنوان ( إعداد وتقديم البرامج والجلسات) للمدرب عبدالرحمن الحضري وذلك يومي الثلاثاء 1/11/ 1440 والأربعاء 1440/1/12
علماً بأن الدورة مجانية ، ( 6 ) ساعات تدريبية بواقع ( 3 ) ساعات يومياً، ويحصل المتدرب في نهاية الدورة على شهادة حضور من النادي .
ومحاور الدورة :
- إعداد وتقديم برنامج حفل عام
- إعداد وتقديم برامج إذاعية وتلفزيونية
- كتابة السكريبت (هام)
- عمل برومو
- إدارة الجلسات وتشمل:
- المحاضرات، الندوات، المؤتمرات
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