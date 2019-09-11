ضمن مبادرة«صيفنا مهارات»أدبي الشمالية يقيم دورة تدريبية فى إعداد وتقديم البرامج والجلسات

فاطمة الرويلي تصوير: محمد الشمري(صدى):

ضمن مبادرة «صيفنا مهارات» والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، والتي تستهدف استثمار الأوقات الحرة المتاحة للشباب وللطلاب و الطالبات في المدارس والمعاهد والجامعات خلال الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية .

يعلن النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية عن إقامة دورة تدريبية بمقر فندق جولدن ديون بعنوان ( إعداد وتقديم البرامج والجلسات) للمدرب عبدالرحمن الحضري وذلك يومي الثلاثاء 1/11/ 1440 والأربعاء 1440/1/12

علماً بأن الدورة مجانية ، ( 6 ) ساعات تدريبية بواقع ( 3 ) ساعات يومياً، ويحصل المتدرب في نهاية الدورة على شهادة حضور من النادي .

ومحاور الدورة :

‏- إعداد وتقديم برنامج حفل عام

‏- إعداد وتقديم برامج إذاعية وتلفزيونية

‏- كتابة السكريبت (هام)

‏- عمل برومو

‏- إدارة الجلسات وتشمل:

‏- المحاضرات، الندوات، المؤتمرات