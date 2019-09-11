اختتام بطولة البلوت الأولى بقرية الهجن بالطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

اختتمت بطولة البلوت في نسختها الاولى ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن بمحافظة الطائف في قرية الهجن بحديقة الملك فيصل بتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية. وشهدت البطولة تنافسا كبيرا بين المتسابقين والتي استمرت 3 ايام متواصل من خلال عدة جولات تبدأ من الساعة السادسة مساء، وتم تتويج الفائزين بالمركزين الأول والثاني بالجائزتين الماليتين وهم بفوز عايض منير البقمي ومرزوق زايد البقمي والفريق الثاني صدام سمير العتيبي وحاتم متعب الحويت.

.وقال عضو لجنة الألعاب الورقية باتحاد الرياضات الإلكترونية خالد آل سلطان أن تنظيم هذه البطولة يأتي في إطار التعاون مع الاتحاد السعودي للهجن لتكون إحدى الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن، مبينا أن اللجنة شرحت اللائحة التنظيمية للحكام ووضعت جداول وتوزيع المشاركين في البطولة والإشراف على مراحلها.الجدير بالذكر ان البطولة استمرت 3 ايام . وقد خصص جوائز مالية للبطولة بلغ 45 الف لكل يوم 15 الف ريال الفائز الاول 10الالف ريال والفائز الثاني 5 الالف ريال . وتم تقسيم المتسابقين على 32 طاولة بواقع 64 فريق . بحيث تتم المنافسة بشكل مستقل عن اليوم الذي قبلة ، وكان اجمالي عدد المسجلين في البطولة بلغ اكثر من الف شخص . فيما تمت عملية الفرز والترشيح للمشاركين , هذا وقد وجدت البطولة تفاعل كبير من المتسابقين الذين تم تسجيلهم بوقت مبكر من خلال الموقع وكذلك مواقع داخل قرية الهجن وقد اشادوا المتنافسين في البطولة بحسن بالتنظيم داخل صالة البطولة وشفافية التحكيم .