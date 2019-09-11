رد الإذاعة والتليفزيون على خطورة البوكلين في هدم مبنى جدة

نايف السالم(صدى):

ردت هيئة الإذاعة والتليفزيون، على خطورة استخدام البوكلين في هدم المبنى القديم للإذاعة والتليفزيون بجدة.

وأوضحت الهيئة، أنها درست جميع أساليب الهدم قبل قرار استخدام البوكلين، مؤكدة أنها اتخذت جميع احتياطات الأمن والسلامة التي تضمن عدم وقوع حوادث من أي نوع.

وأفادت بأن البوكلين المستخدم في الهدم يزن 20 طنًا، وقد تم إخلاء مواد من المبنى وزنها يفوق الـ 40 طنًا خلال الشهر الماضي.

وتابعت أن الهدم له 3 طرق هي: التفجير، سحب المبنى، و الهدم بالمعدة وهذه كانت الطريقة الأنسب في هدم المبنى، وذلك وفقًا لعكاظ.