شركة علم تعلن عن بدء التقديم في برنامج تجسير بمكافأة 5000 ريال

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة علم، عن بدء التقديم في برنامج (تجسير)، والذي يهدف إلى تطوير مهارات الخريجين والخريجات وتأهيلهم إلى سوق العمل.

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ألا يكون المتقدم على رأس العمل، ألا يزيد عمر المتقدم عن سبعة وعشرين سنة، اجتياز المقابلة الشخصية.

كما اشترطت أن يكون المتقدم خريج إحدى الجامعات المعترف فيها، ألا تزيد فترة التخرج عن سنتين، أن يكون المتقدم خريج إحدى الجامعات المعترف بها، مع مرور فترة 6 أشهر بحد أدنى على تاريخ التخرج في التخصصات المطلوبة.

وأشارت إلى أن التخصصات هي: علوم الحاسب، هندسة الحاسب، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات، تقنية المعلومات.

وأوضحت أن البرنامج بمكافأة شهرية قدرها 5.000 ريال، ومدته 6 أشهر متواصلة.

ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا .