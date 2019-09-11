يشع حضارة وتاريخ.. قصة قصر الشمسية وبابه الضعوف (فيديو)

نايف السالم(صدى):

على خلفية توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بترميم قصر الشمسية، ترصد صحيفة ” صدى ” معلومات عن القصر وتاريخه.

وقصر الشمسية هو قصر الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود، وهو قصر أثري سعودي يقع على الضفة الغربية من وادي البطحاء في مدينة الرياض.

ويعود تاريخ بناء القصر إلى ثلاثينيات القرن العشرين الميلادي، وإلى عام 1354هـ، حيث أمر الملك عبدالعزيز آل سعود ” رحمه الله ” ببنائه للأمير سعود بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل الكبير، وأخته الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود.

ومن أشهر أبواب القصر باب يسمى ” باب الضعوف ” حيث كان مقصدا للمحتاجين الذين يقصدونه وقت الغداء والعشاء ليتناولوا الطعام الذي كان يقدم بقربه، وكذلك أبناء القبائل الذين كانوا يفدون على الملك عبد العزيز وينصبون خيامهم عند القصر ويلقون من ساكنيه كرم الضيافة.

يذكر أن الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود التي ولدت في عام 1292 للهجرة في مدينة الرياض، استطاعت في فترة وجيزة أن تسجل حضوراً لافتاً في التاريخ السعودي، وعرف عنها الحكمة كونها مستشارة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في شؤون الأسرة، كما مارست بشخصيتها الرائدة دوراً فاعلاً في العمل الخيري والاجتماعي، فيما توفيت –رحمها الله- عن عمر يناهز 77 عاماً في عام 1368 للهجرة.

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