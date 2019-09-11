بالصور.. تصاميم طائرات القوات الجوية الملكية المشاركة بإحتفال اليوم الوطني 89

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع، عن تصاميم طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة بإحتفال اليوم الوطني 89، يوم 23 سبتمبر القادم.

وتحتفل المملكة باليوم الوطني في 23 سبتمبر، إذ يعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبدالعزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351 هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادي الأولي 1351 هـ الموافق للأول من الميزان ويقابل يوم 23 سبتمبر 1932م.

في هذا السياق، أعلنت وزارة الخدمة المدنية، أن إجازة اليوم الوطني للقطاعين العام والخاص وطلبة المدارس والجامعات، ستكون في نفس اليوم الـ 23 من كل عام، حيث أن المادة الرابعة الفقرة ” ب ” تنص على أن عطلة اليوم الوطني لهذا العام 2019 ستوافق يوم الإثنين 24 المحرم لعام 1441 الموافق 23 سبتمبر 2019.

وأشارت إلى أن الإجازة الأسبوعية خلال الأسبوع الثالث من شهر محرم القادم ستكون ٤ أيام، حيث يكون الجمعة والسبت إجازة أسبوعية، والاثنين إجازة اليوم الوطني، فيما يأتي يوم الأحد بين الإجازتين فيعتبر إجازة.