الخليج للتدريب والتعليم تعلن عن 56 وظيفة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) وعبر (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات) توفر 56 وظيفة شاغرة للرجال والنساء لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مُمثل خدمة العملاء، وموظف استعلامات).

طريقة التقديم:

– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي

-مُمثل خدمة العملاء ‎(للجنسين – العدد 16 وظيفة): هنــــــــــــا.

-موظف استعلامات ‎(للجنسين – العدد 40 وظيفة):هنـــــــــــــــــا.