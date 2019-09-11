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ضوابط استيراد السيارات للدبلوماسيين والمبتعثين

ضوابط استيراد السيارات للدبلوماسيين والمبتعثين
عادل الحربي(صدى):

أوضحت جمعية حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، ضوابط استيراد السيارات للدبلوماسيين والمبتعثين.

وأكدت الجمعية أن هناك مستندات يجب تقديمها لإنهاء إجراءات استيراد المركبة، وهي ” بطاقة الهوية الوطنية – مستند يوضح تاريخ تملك المركبة – خطاب من الجهة المختصة تفيد بالابتعاث للعمل أو الدراسة بالخارج.

بالإضافة إلى ” مستند يوضح تاريخ تملك المركبة – مستندات ثبوت الملكية – استمارة أو شهادة أصل المنشأ أو ما شابه ذلك.

وأشارت الجمعية إلى ضرورة دفع الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وإعفاء الدبلوماسي من الرسوم الجمركية بشرط المعاملة بالمثل.


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