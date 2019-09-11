بالصور.. الشباب يستعد لمواجهة النصر

نواف السالم(صدى):

واصل فريق الشباب، استعداده لمواجهة النصر المرتقبة، من خلال إجراء المران الرئيسي على ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان.

وقاد الأرجنتيني خورخي ألميرون المران، إذ أخضع اللاعبين لتطبيق الجمل الفنية الخاصة باللقاء في منتصف الملعب، ثم أجرى مناورة تكتيكية ركز خلالها على تطبيق النهج التكتيكي.

وشهدت التدريبات حضور ومتابعة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد البلطان، إذ يستعد الفريق لمواجهة النصر يوم الجمعة المقبل.