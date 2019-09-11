الهلال يواصل التدريبات بمشاركة الدوليين (صور)

نواف السالم(صدى):

أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، مرانًا اعتياديًا؛ تحضيرا لملاقاة ضيفه فريق الفيحاء مساء يوم السبت المقبل.

واجتمع مدير الجهاز الفني ” رازفان الوشيسكو ” مع اللاعبين، حيث بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة.

وخضع اللاعبون الدوليون الذين شاركوا بصفة أساسية في لقاء ” اليمن ” لتدريب استرجاعي، فيما طبق ” رازفان ” عددًا من الجمل التكتيكية على نصف مساحة الملعب.

وتابع المران رئيس النادي الأستاذ ” فهد بن سعد بن نافل ” ، واختتم الجهاز الفني المران بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.

أعلن نادي الهلال، اليوم الأربعاء عن بدء بيع تذاكر لقاء الفريق مع الفيحاء المقرر له السبت بالجولة الثالثة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح النادي أن أسعار التذاكر تبدأ من 30 ريال حتى تصل إلى 2000 ريال، حيث تم تخصيص القسم رقم 8 لحضور جماهير فريق الفيحاء.