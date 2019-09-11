تحذير من المرور بشأن حزام الأمان

نايف السالم(صدى):

أعادت الإدارة العامة للمرور، التذكير بأهمية ربط حزام الأمان، إذ ان عدم ربطه يعد مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٢).

وتضمنت العقوبة، غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ريالاً ولا تزيد على ثلاثمائة ريال.

وشمل جدول المخالفات رقم 2، الآتي:

1- عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول لليمين أو اليسار أو عدم التجاوز أو تغيير المسار.

2- الرجوع إلى الخلف في الطريق العام لمسافة تزيد عن 20 مترًا.

3- قيام سائق الدراجة الآلية أو العادية – أو ما في حكمها – بالتعلق بأي مركبة أخرى، أو سحب أو حمل أشياء تعرض مستخدم الطريق إلى الخطر.

4- مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي.

5- عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة.

6- إساءة استعمال منبه المركبة.

7- عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري.

8- مخالفة تنظيمات السير على الطرق.

9- عدم ربط حزام الأمان.

10- وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق.

11- عدم ترك السائق مسافة كافية بين مركبته والمركبة التي أمامه، تسمح له بتفادي وقوع حادث.

12- التحرك بالمركبة بسرعة عالية، بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا.

13- التجمهر في موقع الحادث.

14- قيام السائق بتخطي أرتال المركبات أمام إشارات المرور أو نقاط الضبط الأمني باستخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف.

15- عدم توافرالمتطلبات النظامية للمقطورة. إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.