السجن والغرامة لباكستاني باع مياه أمانة نجران على المغاسل

فهد القزيز(صدى):

أقدم وافد باكستاني الجنسية، على بيع مياه أمانة منطقة نجران لإحدى المغاسل؛ مستغلًا وظيفته في الأمانة، فيما ضبطت الجهات الأمنية المقيم الذي أقر بالجريمة وتم الحكم عليه بالسجن والغرامة.

وتفصيلًا وبحسب ماجاء في المدونه القضائية بديوان المظالم، فإن المقيم الباكستاني (44 سنة) والذي يعمل تحت كفالة أمانة منطقة نجران، قام ببيع مياه تابعة للأمانة على سيارة عائدة ملكيتها للأمانة أيضًا، وذلك لصالح محل تجاري.

واعترف المتهم بتفاصيل جريمته، إذ قال إنه يعمل تحت كفالة الأمانة ويقوم بنقل المياه على سيارة تابعة لها لسقيا المزروعات في غابة سقام، وأقر بقيامه ببيع المياه على السيارة لإحدى المغاسل بحي الفهد في نجران.

وأضاف أنه يقوم بتعبئة الخزان في كل 3 أيام مرة واحدة مقابل 500 ريال في كل نهاية شهر، كما أقر بأنه يقوم بتوريد المياه من شيب الأمانة الواقع على طريق الملك عبدالله.

ووجهت النيابة، تهمة استغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية ضد المتهم، وقضت المحكمة بإدانة المتهم بما نسب إليه ومعاقبته بسجنه لمدة شهر مع غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال.

من جانبها، أيّدت محكمة الاستئناف الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.