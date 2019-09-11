نانسي عجرم: أعتبر الاعتزال رفضًا لنعمة رب العالمين

أميرة خالد(صدى):

علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في على قرار اعتزال الفنانة إليسا معربة عن رفضها التام لهذا القرار.

وقالت نانسي عجرم في تصريحات صحفية : ” ربما تكون إليسا كتبت تغريدة اعتزالها للغناء وهي في حالة عصبية “.

وتابعت : ” أعتبر قرار اعتزال الفن رفضًا لنعمة رب العالمين، خاصةً عندما يأتي من فنانة محبوبة مثل إليسا، التي تُحسن اختيار الأغاني الجميلة”.

تجدر الإشارة إلى أن إليسا صدمت مُتابعيها بإعلان اعتزال الألبومات الغنائية، مُشبهةً الوسط الفني بـ ” المافيا ” الأيام الماضية.