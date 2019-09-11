توجيه كل القنوات لنقل فعاليات الحفل الختامي لأكبر محفل قرآني

علي القحطاني(صدى):

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، توجيهًا هامًا، بتسخير جميع الاستعدادات للنقل المباشر بالصوت والصورة لفعاليات الحفل الختامي لأكبر محفل قرآني.

ووجه ” آل الشيخ ” الوزارة ممثلة في الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، بالنقل المباشر للفعاليات عبر منصاتها الإعلامية المختلفة إضافة إلى تمكين كافة القنوات بنقل الحفل عبر الرابط من هنــــــا .

وجهزت الوزارة جميع طواقمها الإعلامية للمشاركة في التغطية، فضلًا عن إتاحة الفرصة لعدد كبير من المحطات الفضائية المرئية والمسموعة للمشاركة في تغطية فعاليات المسابقة وبرامجها والأنشطة المصاحبة لها، بالإضافة إلى إجراء اللقاءات مع المتسابقين واللجان المنظمة، ونقل حفل تكريم الفائزين من المسجد الحرام على الهواء مباشرة.

ومن المقرر أن يحضر الحفل، الذي سيقام عند الساعة الـ8:30 مساء اليوم في الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.