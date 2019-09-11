  • الأربعاء 11

    سبتمبر

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  3. مختل عقلياً يعتدي على النساء دون سبب

مختل عقلياً يعتدي على النساء دون سبب




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